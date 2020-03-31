В России выросло число природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте надзорной деятельности МЧС.

Как уточнил глава службы Ринат Еникеев, по всем фактам проводят расследования, при этом используют беспилотные летательные аппараты.

"В сравнении в аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 35%. Если в прошлом году было около 30 тысяч, сегодня все 45 тысяч", — заявил полковник Ринат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

По его словам, по всем фактам пожара проводится тщательное расследование, задействуется беспилотная авиация. "Мы обязаны найти настоящих виновников и привлечь их к ответственности по всей строгости закона", — сказал он.