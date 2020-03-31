Ключевые индексы бирж АТР получили неожиданную поддержку из Китая

Акции компаний, торгующихся на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона перешли в зеленую зону — ключевые индексы большинства площадок на открытии торгов 31 марта демонстрируют рост. Драйвером выступила неожиданно позитивная статистика из Китая. Как писали ранее Вести.ру, официальный производственный PMI в марте составил 52 пункта, хотя большинство аналитиков ожидало показателя в районе 45.

Рост, в частности, наблюдается на биржах материкового Китая: Shanghai Composite прибавляет более 0,5%, Shenzhen Component растет на 1,177%. Гонконгский индекс Hang Seng также прибавил 1,44%.

В Южной Корее инвесторы также обрадовались успехам соседей: индекс Kospi растет на 2,1%, а индекс Kosdaq вырос на 4,29%.

Австралийский ASX 200 демонстрирует более осторожный рост — на 0,74%. Правда, накануне индекс пережил бурный подъем, в течение дня прибавив порядка 7%.

Сдержанно реагирует и Япония: Nikkei 225 прибавляет 0,78%, а более широкий Topix 0,29%.

В целом же индекс MSCI Asia ex-Japan вырос на 1,42%.

Инвесторы внимательно следят за динамикой в Китае. Однако Нацбрюро статистики КНР уже отметило, что активный рост PMI объясняется в том числе эффектом низкой базы (в феврале он падал до 35,7), так что говорить о том, что производство в стране уже пришло в норму, преждевременно. Кроме того, как писали ранее Вести.ру, свой прогноз по росту экономик стран АТР и, в частности, Китая, пересмотрел Всемирный банк. Эксперты ВБ ожидают резкого падения темпов роста ВВП в Азии по итогам 2020 года.