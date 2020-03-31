10 городов мира с лучшей транспортной системой

Эксперты консалтинговой фирмы Oliver Wyman опубликовали рейтинг городов с лучшими транспортными системами.

Для оценки качества транспортных систем использовался индекс городской мобильности. Эксперты оценивали такие факторы, как инфраструктура, регулирование, пригодность для жилья и опыт пользователей.

Авторы исследования также отмечают, что новейшие технологии могут стать важным фактором для развития транспортных систем городов в будущем.

Ниже мы расскажем о 10 городах мира с лучшими транспортными системами.

10. Берлин

Баллы: 58.4

Берлин – крупный транспортный узел, а также финансовый, экономический, политический и культурный центр Германии. В Берлине 5334 километра дорог, из которых 66 километров является магистралями, и 2100 мостов.

9. Сеул

Баллы: 59

Сеул – столица Южной Кореи, а также крупный экономический, промышленный и транспортный узел страны. Метрополитен Сеула по объемам пассажиропотока занимает одно из ведущих мест в Азии. Также в городе развита сеть наземного городского транспорта.

8. Пекин

Баллы: 59.6

Пекин – столица Китая, его политический и культурный центр. Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.

7. Хельсинки

Баллы: 61.1

Хельсинки – столица Финляндии. Этот город не раз попадал в список самых комфортных для проживания городов мира. Главным международным авиаузлом в Финляндии является Аэропорт Хельсинки-Вантаа, расположенный в 20 километрах от центра столицы и осуществляющий прямые перелёты по всему миру.

6. Токио

Баллы: 61.5

Токио – политический, экономический, культурный и финансовый центр Японии. Железнодорожный транспорт является основным видом общественного транспорта в Токио. Он ежедневно перевозит десятки миллионов пассажиров.

5. Нью-Йорк

Баллы: 61.9

Нью-Йорк – крупный культурный и финансово-экономический центр не только США, но и всего мира. Важным средством перемещения по городу является метрополитен, также развита сеть наземного транспорта.

4. Шанхай

Баллы: 62.4

Шанхай – важный культурный и финансовый центр Китая. Помимо прочего, это крупнейший в стране и в мире морской порт.

3. Лондон

Баллы: 62.7

Лондон – столица Великобритании. Одним из главных средств перемещения здесь является метрополитен. Развита сеть городских автобусов. Помимо прочего, Лондон – важный авиаузел, соединяющий страну с другими странами и континентами мира.

2. Амстердам

Баллы: 65.5

Амстердам – политическая, культурная и экономическая столица Нидерландов. Амстердам знаменит тем, что здесь широко используются велосипеды, что оказывает положительное влияние на экологическое состояние города. Для велосипедов созданы все необходимые условия, развита сеть велосипедных дорожек.

1. Сингапур

Баллы: 70.8

Сингапур – крупный город с развитой транспортной инфраструктурой. Он занял лидирующее место в рейтинге консалтинговой фирмы Oliver Wyman. Кроме того, сингапурский морской порт считается одним из самых крупных не только в Азии, но и в мире.