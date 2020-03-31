Гонконг на пороге новых протестов: эксперты прогнозируют резкое снижение зарплат

Гонконг стоит на пороге новой проблемы, которая рискует вылиться в очередные акции протеста. По информации South China Morning Post, экономика региона, серьезно пострадавшая в прошлом году от массовых акций и получившая в этом году новый — коронавирусный — удар, ослаблена настолько, что эксперты рынка труда ожидают резкого падения зарплат.

Согласно официальной статистике, опубликованной 30 марта, средняя заработная плата в годовом исчислении выросла на 3,8% до 18 200 гонконгских долларов ($2350). Речь идет о статистике по 10 тысячам предприятиям за 2019 год, и эти данные не отражают реальной мрачной картины сегодняшнего дня, отмечают опрошенные изданием аналитики.

Аналитики подчеркивают, что негативный эффект от протестов был нивелирован позитивными данными за апрель-май прошлого года.

"Из-за двойного удара — протестов и вспышки коронавируса — почти все сферы жизни в Гонконге сильно пострадали. Многие сотрудники были уволены или вынуждены взять неоплачиваемый отпуск, — заявил SCMP доктор Феликс Ип Вай-Квонг из Баптистского университета Гонконга. — Я думаю, средняя месячная заработная плата в этом году будет демонстрировать отрицательную динамику и может упасть примерно до 14 тысяч гонконгских долларов". Ученый подчеркнул, что власти Гонконга должны активизировать усилия по поддержке населения и, в частности, раздаче давно анонсированных соцвыплат в размере 10 тысяч гонконгских долларов каждому взрослому гражданину. Пока ожидается, что гонконгцы получат деньги только в июле.

Эксперты отмечают, что статистика по заработной плате игнорирует множество категорий: госслужащих, работающих студентов, самозанятых и т. д. Отсутствуют и другие показатели, что сильно искажает общую картину.

"Если бы государственное исследование включало условия неоплачиваемого отпуска, я бы ожидала, что среднемесячная заработная плата снизится на 10–20%, — заявила Алекса Чоу Йи-Пинг, управляющий директор AMAC Human Resources Consultants. — Проблема в том, что многие компании уже боролись за выживание, когда в июне прошлого года начались протесты против экстрадиции. Многие имеют денежную подушку только на три-шесть месяцев".