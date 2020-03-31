Для борьбы с коронавирусом в Красноярский край пришла помощь из Китая. Из Харбина прилетели 300 защитных костюмов и 50 тысяч хирургических масок. Как уточняет ГТРК "Красноярск", до этого помощь провинции Хэйлунцзян оказало красноярское правительство.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 14 заболевших, из них три пациента выздоровели, 11 находятся в изоляции под наблюдением врачей. За сутки еще на пять человек выросло число людей, которые ждут результатов анализов. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, один из заболевших — ребенок. Он заразился вместе с родителями. На домашнем карантине — более 10 тысяч человек.

К сожалению, невзирая на все ограничения и просьбы к ответственному поведению, сотрудники полиции продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции. Троих удалось вычислить благодаря системе "Безопасный город" — по камерам можно было увидеть, что люди едут на своих автомобилях. Теперь материалы поступят в Роспотребнадзор, и граждан привлекут к административной ответственности.