31 марта 202008:02

Коронавирус заставил Apple рисковать секретностью

Разработка новых продуктов в Apple всегда была связана с повышенной секретностью - сотрудникам разрешалось работать с прототипами только на рабочем месте. Однако эпидемия коронавируса изменила это, пишет Bloomberg.

По данным издания, перемены начались около трех недель назад. После введения режима самоизоляции во многих муниципалитетах региона Сан-Франциско и Кремниевой долины Apple закрыла некоторые помещения в новой штаб-квартире Apple Park и в старых офисах. Позднее сотрудникам сказали, что для появления на работе нужно специальное разрешение, хотя карточки доступа при этом продолжили работать.

Над новыми устройствами сотрудникам Apple всегда приходилось работать за закрытыми дверьми в помещениях с наглухо зашторенными окнами. Прототипы хранят в запирающихся шкафах, а обсуждать детали работы нельзя даже с супругами. Перестроиться на работу дома непросто, поэтому в разработке новинок возникают небольшие проблемы, утверждают источники.

Лишь некоторым инженерам, которым требуется для разработки "железа" доступ в офис, разрешено туда приходить. Пока ограничения установлены сроком как минимум до 5 апреля, в зависимости от местоположения офиса.

Тем не менее, пишет Bloomberg, никаких новинок пока не отменяют. Apple собирается выпустить до конца этого года новые версии смарт-колонки HomePod, телеприставки Apple TV, компьютеров MacBook Pro и iMac, часов Apple Watch и бюджетных iPad. Планы представить в начале осени новые iPhone также пока в силе.

Напомним, ранее Nikkei Asian Review сообщало со ссылкой на источники, что в Apple рассматривают возможность отложить выпуск iPhone 12 - первого смартфона компании с поддержкой 5G - на несколько месяцев. Источники рассказали изданию, что в Apple опасаются столкнуться с низким спросом на устройство из-за экономических последствий вспышки коронавируса.

Текст: Вести.Hi-tech

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