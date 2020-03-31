Рост промпроизводства в Японии замедлился, розничные продажи подскочили на фоне вируса

Промышленное производство Японии выросло в феврале более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Розничные продажи подскочили, поскольку потребители стремились приобрести медицинские и гигиенические средства на фоне вспышки коронавируса.

Промпроизводство в феврале увеличилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 0,1%. Согласно пересмотренным данным в январе промпроизводство повысилось на 1%.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что в марте промпроизводство упадет на 5,3%, в апреле — вырастет на 7,5%.

Розничные продажи в Японии в феврале подскочили на 1,7% в годовом выражении благодаря оживленному спросу на продукты питания и напитки со стороны потребителей, остающихся дома из-за коронавируса.

Продажи в аптеках выросли на 18,9%, поскольку домохозяйства запасались медицинскими масками и другими медицинскими и гигиеническими средствами.

Февральские данные отражают первый рост розничных продаж в годовом выражении с сентября прошлого года, когда наблюдался рост спроса перед повышением налога с продаж.

Розничные продажи служат ключевым индикатором динамики частного потребления, на долю которого приходится около 60% экономики Японии.

Отдельные данные показали, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале осталась на уровне 2,4%.

При этом соотношение числа вакансий и соискателей в прошлом месяце сократилось с 1,49 до 1,45, достигнув минимума почти за три года. Это означает, что на 100 соискателей работы приходилось 145 открытых вакансий.

Спрос на новых сотрудников упал, поскольку пандемия коронавируса подрывает деловую активность.