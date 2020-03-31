Болельщики "Зенита" признали Малкома лучшим игроком марта

Атакующий полузащитник "Зенита" Малком признан болельщиками клуба лучшим игроком первого месяца весны. По итогам голосования бразилец набрал 29,59% голосов и обошел по этому показателю Юрия Жиркова (24,05%) и Сердара Азмуна (23,05%).

В марте 23-летний уроженец Сан-Паулу в составе "сине-бело-голубых" принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Малком – воспитанник бразильского "Коринтианса", также выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", из которой в августе 2019-го перешел в "Зенит" за 40 миллионов евро.

Ранее самый дорогой футболист российский премьер-лиги не исключил, что может начать выступать за сборную России.