Противопаводковые мероприятия начались на федеральных трассах в трех регионах, передает ГТРК "Бурятия". Работы выполняются на подведомственной сети Управления федеральных автодорог "Южный Байкал". Дорожники уже провели осмотр дамбы, укрепления опоры мостов. Опеределены маршруты объезда в случае возможного подтопления.

Все участки дорог, где есть потенциальная опасность подтопления, будут регулярно осматриваться на предмет увеличения уровня воды в реках. Сейчас в работе участвуют 20 бригад из 95 человек. Созданы запасы подручных материалов, в состоянии готовности — 95 единиц спецтехники.

В Управлении "Южный Байкал" уже организована противопаводковая комиссия, на постоянной связи — представители региональных отделений МЧС и ГИБДД Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. Созданы все условия для совместного быстрого реагирования в случае ЧС, сообщает ФКУ УПРДОР "Южный Байкал".

Телефон единой службы спасения 112. Дежурный диспетчер дорожного управления: +7 (3012) 22-07-24.