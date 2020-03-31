Первый пациент с коронавирусом выписан из больницы Приморья

Первый больной с коронавирусом выписан из больницы Приморья. Как уточняет ГТРК "Владивосток", это девушка, вернувшаяся из Мексики. Врачи диагностировали у нее заболевание в лекгой форме.

В течение 10 дней пациентка проходила лечение в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2. Оба контрольных теста на инфекцию отрицательные, и сегодня она смогла покинуть медицинское учреждение.

По последним данным, в крае официально подтверждено четыре случая заболевания. Пробу одного пациента после госпитализации в инфекционный госпиталь отправили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске для постановки окончательного диагноза.

Как уточнили в Минздраве, 38 человек находятся на карантине. Это, в том числе, те, кто вернулся из=за границы с симпотомами ОРВИ. Более 4 тысяч человек самоизолировались дома.

К сожалению, по-прежнему есть нарушители. Сотрудниками полиции обнаружено, что 19-летний местный житель, вернувшийся из Англии, выходил из дома, уже находясь на самоизоляции. Ему грозит административный штраф на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.