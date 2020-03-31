Пандемия коронавируса: число заболевших превысило 770 тысяч человек

В мире коронавирусом COVID-19 заразились 770 520 человек, из них скончались 36 942 человека, излечились более 158 тысяч. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника достигло 785 979 человек, умерли 37 810 человек.



На первое место по числу зараженных вышли Соединенные Штаты, где уже 164 тысячи больных. В Европе лидером остается Италия (101 тысяча инфицированных).

В Китае за сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа, передает "Интерфакс".

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, коронавирусом заразились 1836 человек, большинство из них находятся в Москве.