10 богатейших миллиардеров в области недвижимости

Недвижимость всегда была важной сферой для инвестиций, и многие богатые люди не упускают возможности вложиться в недвижимость, чтобы получить высокие доходы.

Китайский исследовательский институт Hurun опубликовал рейтинг самых богатых миллиардеров в области недвижимости.

Всего в рейтинг Hurun Global Real Estate Rich List 2020 попали 256 миллиардера из разных стран мира. Это на 17 больше, чем в прошлом году. Состояние каждого из них превышает $1 миллиард.

В Китае проживают 139 миллиардеров из списка. В США и Великобритании — 34 и 17 соответственно.

Ниже расскажем о 10 богатейших миллиардерах в области недвижимости.

10. Яо Чжэньхуа

Яо Чжэньхуа возглавляет Baoneng Group, группу компаний, работающую в сфере недвижимости и финансов. Компания была основана в 1992 году. Штаб-квартира находится в китайском городе Шэньчжэнь.

9. Хью Гросвенор

Молодой британский миллиардер и седьмой граф Вестминстерский, Хью Гросвенор владеет компанией Grosvenor Group в сфере управления недвижимостью.

8. Дональд Брен

Дональд Брен – американский предприниматель, владелец и председатель правления компании Irvine Company. Его компания специализируется на застройке жилых комплексов, в которые входит не только жилая недвижимость, но и сопутствующая инфраструктура.

7. Томас Лау

Томас Лау, или Лау Луэн-хунь, является одним из владельцев компании Chinese Estates Holdings, которая является одним из крупнейших операторов офисной, торговой и жилой недвижимости Гонконга.

6. Ченг Кар-шун

Ченг Кар-шун является одним из владельцев компании New World Development Company Limited, крупного оператора недвижимости и транспортных услуг. Штаб-квартира компании расположена в Гонконге.

5. Ван Цзяньлинь

Ван Цзяньлинь является владельцем конгломерата Wanda Group, который был основан в 1988 году. Компания является крупным застройщиком жилой, торговой, офисной недвижимости, а также ей принадлежат развлекательные парки, музеи и другая недвижимость.

4. Ян Хуэйянь

Ян Хуэйянь уже не первый год является самой богатой женщиной в Китае. Ей принадлежит компания Country Garden Holdings.

3. Ли Шауки

Ли Шауки является владельцем компании Henderson Land Development, это один из крупнейших операторов недвижимости в Гонконге. Помимо этого, его компания имеет сеть дочерних предприятий в таких областях, как гостиничный бизнес, строительство, розничная торговля и другие.

2. Ли Кашин

Ли Кашин управляет CK Hutchison Holdings, которая считается одной из крупнейших строительных фирм Гонконга. Помимо этого, конгломерат Ли Кашина имеет высокую долю на рынке розничной торговли и мобильной связи.

1. Ху Цзяинь

Ху Цзяинь – китайский предприниматель и председатель правления компании Evergrande Group. Его компания является многопрофильным холдингом, основные интересы находятся в области управления жилой недвижимостью. Компания основана в 1996 году.