Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Дастин Порье заявил, что готов заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке с американцем Тони Фергюсоном.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон запланирован на 18 апреля, но может не состояться. Ранее Хабиб заявил, что Тони подбирают нового соперника, так как он не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу.

"Не самые удобные сроки для подготовки, но я готов зацепиться за любой шанс, который позволит мне доказать, что я лучший, – заявил Порье в интервью MMA Junkie. – Я уже отправил главе UFC Дане Уайту сообщение, в котором написал, что готов драться с Фергюсоном".

Стоит отметить, что до сих пор не названо место проведения поединка. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий. Тогда глава UFC решил перенести поединок в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований.

Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.

На счету россиянина 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.