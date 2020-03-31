Эксперты выяснили, какими товарами запасались россияне перед нерабочей неделей

Исследование “Платформы ОФД” показало, что в преддверии нерабочей недели, россияне активно закупали товары для строительства и огорода. По данным крупнейшего в России оператора фискальных данных, продажи этих групп товаров выросли на 34%, сообщает РИА Новости.

Оценка проводилась по кассовым чекам, выданным с 23 по 29 марта. В итоге эксперты выяснили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении рост составил 34%, в средний чек увеличился на 40% до 3612 рублей.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались сухие строительные смеси (штукатурка, шпатлевка), лакокрасочные материалы, краски, древесно-плитные материалы, доски. Кроме того, в топе оказались инструменты для ремонта и садовых работ — как ручные, так и электрические.