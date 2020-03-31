Air Canada отправляет по домам 16,5 тысяч человек

Крупнейший авиаперевозчик Канады, Air Canada, заявил о том, что из-за неопределенности ситуации с коронавирусом вынужден отправить по домам 16,5 тысяч сотрудников. В бессрочный неоплачиваемый отпуск уходят 15200 работников, являющихся членами профильного профсоюза, а также 1300 менеджеров компании. По сути, все эти люди будут временно уволены. Сокращения начнутся с 3 апреля.

“Уволить столь значительную часть наших сотрудников — это крайне болезненное решение, но мы должны принять его, учитывая, что в ближайшее время нам предстоит значительно сократить количество операций”, — заявил исполнительный директор Air Canada Калин Ровинеску, — “Я понимаю, какое влияние это окажет на наших сотрудников и их семьи и сожалею об этом”.

Компания уже пересмотрела прогноз по своим рейсам на апрель-июнь и пришла к неутешительным выводам: в этот период трафик может снизиться на 85-90%. При этом сам Ровинеску и финансовый директор компании Майкл Руссо, согласно решению членов правления Air Canada, лишаются на период временного сокращения штата 100% зарплаты. У остального руководства они будут урезаны на 25-30%. Заработная плата других менеджеров будет урезана на 10%.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что правительство будет субсидировать 75% заработной платы компаниям, которые теряют 30% своих доходов из-за борьбы с распространением коронавируса. Сможет ли Air Canada извлечь какую-либо выгоду из этого, пока не ясно. Однако в авиакомпании заявили, что оценят эту возможность и то, как субсидии могут повлиять на планы по сокращению штата.