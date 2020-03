Премиальный хромбук Samsung выйдет 6 апреля

Компания Samsung определилась с датой релиза "премиального" ноутбука Galaxy Chromebook, который был показан на выставке Consumer Electronics Show в январе. Купить новинку можно будет 6 апреля на сайте Samsung и в онлайн-магазине Best Buy за $999.

В прошлом хромбуки за $999 продавала только Google - Pixelbook в 2017 году и Pixel Slate в 2018-м. Как отмечает The Verge, новая модель Samsung окажется существенно дороже Pixelbook Go (вышел в октябре 2019-го по цене от $649) и Asus Chromebook Flip C434 ($549), и в то же время - одним из самых дешевых ноутбуков c OLED-дисплеем.

Galaxy Chromebook располагает 13,3-дюймовой панелью 4K OLED, стилусом S Pen, 8 гигабайтами оперативной памяти (LPDDR3) и флеш-накопителем объемом 256 ГБ. Процессор Intel Core i5 10-го поколения делает его одним из самых мощных хромбуков в истории.

Еще одна особенность лэптопа с Chrome OS - дополнительная 8-мп селфи-камера, встроенная в клавиатуру. "Глазок" становится основным, когда пользователь складывает экран и переводит устройство в режим планшета.

Анонсируя новинку в январе, в Samsung обещали большее число конфигураций, в том числе с 16 ГБ оперативки и SSD-накопителем до 1 терабайта. Но похоже, что компания от этих планов отказалась, и теперь базовая модель - единственный доступный вариант.