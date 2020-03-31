Шанхай опередил Гонконг в качестве крупнейшей площадки для проведения IPO

Шанхай обогнал Гонконг в качестве крупнейшей в мире площадки для первичного публичного размещения акций (IPO) за первые три месяца этого года, пишет South China Morning Post.

Выдающиеся результаты Шанхайской биржи в первом квартале были частично обусловлены IPO на 30,7 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов), проведенным компанией Beijing-Shanghai High Speed Railway, оператором железнодорожного сообщения между двумя крупнейшими городами Китая.

Компании привлекли 7,27 миллиарда долларов на Шанхайской фондовой бирже, чему способствовали листинги технологических стартапов на 3,68 миллиарда долларов на фондовой бирже для компаний технологического сектора Science and Technology Innovation Board, или STAR Market.

Американская биржа Nasdaq заняла третье место с IPO на 5,2 миллиарда долларов.

Гонконг, крупнейшая в мире площадка для IPO в 2019 году, растерял свои позиции в первом квартале. Гонконгская фондовая биржа заняла шестое место в мире по объему привлеченных средств от IPO — в общей сложности 1,8 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем годом ранее.

Однако благодаря множеству мелких сделок Гонконг занял первое место по количеству IPO – 35, что на 13% больше, чем годом ранее. Объем всего нескольких из таких сделок превышает 500 миллионов гонконгских долларов (64,4 миллиона долларов США).

Однако многие компании откладывают IPO в ожидании спокойствия на рынках, и предстоящие листинги могут изменить позиции бирж в рейтинге за 2020 год в целом.

Среди компании, которые могут дебютировать на рынке в этом году, онлайн-провайдер медицинских услуг WeDoctor, логистическое подразделение китайского гиганта электронной коммерции JD.com JD Logistics и т.д.