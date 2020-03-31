Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 и изменении времени сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) сроки приема документов в вузы будут перенесены.

"Будем делать перенос сроков", — сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, вступительная кампания в высшие учебные заведения может быть отложена на две-четыре недели. При этом Фальков выразил надежду, что министерство успеет всех зачислить всех поступивших, так как "хотелось бы новый учебный год начать с 1 сентября".

Ранее Министерство просвещения приняло решение сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Для выпускников девятых классов экзамены стартуют 9 июня.

По последним данным, всего в мире коронавирусом нового типа заразились уже 770 520 человек, из них 36 942 человека скончались.