Зима не отступает: на Калугу обрушился шквалистый ветер и снегопад

Зима не сдается: на Калугу обрушился шквалистый ветер и снегопад. По информации синоптиков, на территорию области вслед за циклоном будет поступать холодный воздух. При этом будет идти сильный снег с порывистым ветром.

Температура опуститься ниже нормы: утром до минус 3. Как уточняет ГТРК "Калуга", днем калужан ждет облачная погода с северным ветром. Давление ниже нормы. Температура не поднимется выше плюс одного, по области — до плюс двух градусов.