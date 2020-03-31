Боксер Ковалев – о COVID-19: вот она – Третья мировая. Может быть, это кому-то выгодно

Российский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев, находящийся в США, прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19, из-за которой во многих странах объявлен карантин.

"Такое непростое время, берегите себя на самом деле. Это не шутки. Не игнорируйте, – заявил Ковалев. – Это на самом деле засада, то ли нас решили проредить, то ли так планета уже так реагирует на все эти человеческие поступки неадекватные по отношению к ней. Вот она – Третья мировая, может быть, это кому-то выгодно, никто из нас не знает, знает один бог что происходит", – подытожил российский боксер.

Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира по версии WBO. На счету россиянина в профессиональном боксе 34 победы, 29 из которых нокаутом, а также четыре поражения и одна ничья.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 200 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 785 тысяч человек, из которых 37 тысяч скончались.