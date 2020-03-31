Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

Из московских больниц выписаны еще 42 человека, переболевшие коронавирусом COVID-19.

"Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается", — сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также выразила надежду, что введенные в столице ограничительные меры поддержат позитивную тенденцию: прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших — расти.

На сегодняшний день коронавирусом в России болеют 1836 человек, большинство зараженных находятся в Москве (1226 человек), сообщает сайт стопкоронавирус.рф. В мире, по данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных достигло 785 979 человек, смертельных случаев — 37 810.