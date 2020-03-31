Мануэль Нойер требует у "Баварии" новый 5-летний контракт

Голкипер футбольной сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пытается договориться с клубом о новом соглашении. Стороны начали переговоры достаточно давно, но "воз пока и ныне там" из-за жесткой позиции 34-летнего вратаря, который настаивает на 5-летнем контракте.

Нойер намерен остаться в составе чемпионов Германии до 39-летнего возраста, но, судя по всему, клуб не готов предложить своему ветерану столь длительные отношения, сообщает немецкая Bild. По крайней мере все последние по времени раунды переговоров закончились ничем.

Как сообщают инсайдеры, "Бавария" предлагает футболисту продлить соглашение до 2023 года и даже в один момент рассматривала возможность продления контракта по схеме "3+1". Однако Нойер не идет на уступки. Проблемой для мюнхенцев стало и то, что второй вратарь Александр Нюбель, перешедший из "Шальке-04", может весь срок своего контракта провести в запасе, что вряд ли его устроит.

При этом Нойер, судя по всему, апеллирует к тому, что он все еще востребован на рынке, в частности, к его персоне есть предметный интерес ряда клубов Англии, в частности "Челси". Однако у "Бавария" старается повысить свои ставки: так на прошлой неделе в прессе появились сообщения, что клуб из Мюнхена начал переговоры с немецким вратарем "Барселоны" и конкурентом Нойера в национальной сборной Марком-Андре тер Штегеном.