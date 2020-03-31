В Ельце разыскивают попутчиков пассажира с коронавирусом из автобуса Москва - Липецк

В Ельце разыскивают попутчиков пассажира с коронавирусом из рейсового автобуса Москва — Липецк. Медики забрали его в больницу прямо с автостанции, сообщает ГТРК "Липецк".

Как стало известно, произошло это 28 марта. У молодого человека обнаружили высокую температуру, изолировали и взяли пробы на коронавирус. В липецкой лаборатории анализы дали положительный результат. Пока он считается предварительным, уточнил главный врач елецкой городской больницы №1 им. Семашко Глеб Гутевич. Сейчас пациент направлен в Липецкую областную инфекционную больницу для уточнения диагноза. Для этого будет проведено еще несколько тестов.

Кроме заболевшего мужчины в автобусе ехало еще двадцать человек. По сообщению Елец.тв, из них 12 — ельчане, которые сразу же самоизолировались. Но восемь пассажиров продолжили передвижение по региону. Теперь их ищут правоохранительные органы. Всех, кто после высадки из автобуса поехал дальше, убедительно просят позвонить по телефону 112 — им необходимо сдать тесты на коронавирусную инфекцию.



Тем временем, в Липецке проходит плановая уборка всех улиц. Тротуары очищаются после зимы, работает спецтехника, уточнил замначальника муниципального управления благоустройства Александр Татьянин.