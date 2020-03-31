Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

Информация о том, что курение может защитить от коронавируса, — это вредный миф. Об этом заявил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его данным, у курильщиков заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями выше. Смесь никотина, пепла и смолы попадает в альвеолы, забивая их гарью, вместе с которой там оседает и вирус.



Также возрастают и риски: выздоровление при вирусных инфекциях замедляется, поскольку среда способствует удержанию и размножению вирусов.

"Курить во время пандемии — это наносить себе дополнительный вред", — заявил эксперт РИА Новости.

По его мнению, такие мифы появляются, потому что человек ищет оправдание собственному курению. Брюн считает, что сейчас как раз хороший момент, чтобы бросить курить.