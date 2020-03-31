С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

Экспрессы до столичных аэропортов будут ходить в два раза реже, чем раньше. Такое заявление сделала пресс-служба компании "Аэроэкспресс" в связи с распространением коронавируса.

Таким образом с 1 апреля график движения от Москвы до аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, которые за последнее существенно сократили количество рейсов, будет скорректирован. Скоростные поезда будут ходить не раз в полчаса, как в обычное время (на внуковском направлении этот интервал был чуть больше), а раз в один час.

"Аэроэкспресс" уточняет, что пассажирские составы с Белорусского вокзала в Шереметьево будут отправляться каждый час с 6:05 до 23:05 по московскому времени, из аэропорта назад — каждый час с 5:15 до 23:15. С Павелецкого вокзала до Домодедова и обратно поезда будут отправляться ежечасно с 6:00 до 23:00. А с Киевского вокзала до Внукова — с 6:00 до 0:00 (все время указано включительно).

Пресс-служба напомнила, что все аэроэкспрессы по-прежнему проходят тщательную дезинфекцию и прочую санитарную обработку.