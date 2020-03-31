"Яндекс" сообщил об открытии бесплатной онлайн-школы

"Яндекс" собрал несколько своих образовательных продуктов и инициатив, ориентированных на школьников и учителей, на портале school.yandex.ru. В пресс-релизе поисковика проект называют "бесплатной онлайн-школой".

Для учащихся средней и старшей школы (с 5 по 11 классы) предусмотрены онлайн-трансляции видеоуроков (они идут в записи и обратная связь не предусмотрена) в "Яндекс.Эфире". Трансляции идут по расписанию, уроки для каждого класса показывают на отдельных каналах.

Чтобы подключиться, нужно зайти на сайт efir.yandex.ru и в разделе "Телеканалы" выбрать "Яндекс.Уроки". Уроки обещают сделать доступными и в записи. Готовят их более ста учителей, при этом запись и монтаж новых видео ведется круглосуточно. В настоящее время отснят материал примерно на две недели - 250 академических часов.

Ученики начальной школы могут выполнять задания с автоматической проверкой в "Яндекс.Учебнике". Доступны три предмета: русский, математика и окружающий мир. Также проект предоставляет учителям возможность организовать "живой" видеоурок с показом экрана и общением в чате.

Кроме этого, в "Яндекс.Школе" есть сервис с заданиями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также ресурсы для дистанционного обучения учителей - вебинары, курсы и рекомендации.

С 23 марта все школы в России отправили детей по домам в связи с карантином из-за угрозы распространения коронавируса. При этом многие учителя продолжают задавать задания для выполнения дома, а родители, которым не с кем оставить младшеклассников, могут привести их в школу в группы временного пребывания. Предполагается, что каникулы продлятся до 12 апреля.