31 марта 202010:09

Зима подкралась незаметно, и это не последний сюрприз погоды

Global Look Press

Не по-весеннему холодно стало в Москве. Накануне в столице выпал снег, а теперь еще ждут усиления ветра. Как сообщает МЧС, днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Объявлено экстренное предупреждение. В министерстве отметили: для пешеходов это еще один повод остаться дома. А водителям посоветовали снизить скорость и соблюдать дистанцию. По прогнозам, снегопад продолжится до 6 вечера, местами будет метель и гололедица. Куда еще сегодня вернется зима?

Ночью зима вернулась еще в несколько регионов. Побелели газоны в Калужской и Брянской областях. Жители отмечают, что за последние месяцы таких снегопадов было буквально пересчитать по пальцам. Коммунальщикам приходится вспоминать, что такое уборка снега. И надежд на то, что он скоро растает, нет.

Вторую ночь подряд в Европейской части страны удерживаются нешуточные холода. В Ленинградской и Псковской областях столбики термометров местами опускались до минус 10-11 градусов. Почти до минус шести понизилась температура в Санкт-Петербурге. Ну а в Заполярье ударили 20-градусные морозы.


Интересно, что в то же время в Поволжье еще накануне устанавливались новые рекорды максимальной температуры. В Казани воздух в понедельник прогрелся выше 15 градусов, перекрыв прежнее максимальное значение для 30 марта сразу на 4 с лишним градуса. А в Саратовской области и вовсе было выше плюс 20.

На интерактивной карте четко видна линия раздела между теплом и арктическим холодом. Он уже захватил весь север и запад Европейской России. Любопытно, что здесь температура не только вернулась в рамки климата, но и отстает от нормальных значений.

Прохождение холодного фронта сегодня станет сопровождаться осадками. Причем, на фоне резкого похолодания они идут в виде снега. Снегопады сегодня ожидаются на северо-востоке Европейской России, в Волго-Вятском районе и центральных областях страны.

В Нижнем Новгороде уже резко похолодало. После вчерашних 15 градусов тепла пошел снег, температура понизилась до минус одного. В течение дня в городе температура изменится мало, Снег продолжится, и к вечеру высота снежного покрова может достигнуть 5 сантиметров.

Сегодня в тылу циклона в Москву продолжит поступать арктический холод. При облачной погоде будет приниматься идти снег, а северный ветер с порывами до 15 м/с будет поднимать метели. На дорогах скользко. Днем в столице минус 1-3. Это на 2 градуса ниже нормы.

В ночь на среду мороз окрепнет до 7 градусов, но днем, когда заток холода прекратится, потеплеет до плюс трех, и обойдётся без существенных осадков.

В четверг потеплеет до плюс пяти, не исключены короткие дожди. А в пятницу можно рассчитывать на плюс 9 градусов.

Правда, в субботу-воскресенье вновь возрастет вероятность дождей, станет холоднее.

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