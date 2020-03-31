В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

В первый день карантина в Москве жители столицы решили воспользоваться господдержкой, сообщается на сайте администрации города.

В Москве можно получить увеличенное из-за коронавируса пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей в месяц.

"Мы видим, что количество обращений растет. Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек за сутки", — сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

На эту выплату могут рассчитывать москвичи, отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней.

Выплата компенсации начинается с 1 апреля и продолжится по 30 сентября.

Для получения пособия необходимо подать заявление в службе занятости "Моя работа" и официально зарегистрироваться как "безработный".

В столице большую долю на рынке труда занимает сфера обслуживания, услуг – общепит, развлечения, торговля и так далее.

На время карантина только часть этих услуг ушла в онлайн – вырос спрос на доставку еду курьерами.