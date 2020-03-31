Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт высказался о турнире UFC 249, который оказался под угрозой срыва. Главным событием турнира должен стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

"Некоторые из журналистов – полные отморозки. Я сказал каждому из них убираться подальше, – приводит слова Уайта – MMA Junkie. – Я не говорю никому, что делаю. Но бой состоится 18 апреля и пройдет где-то на этой Земле. Когда вам будет нужно знать, я сообщу", – подытожил глава промоушена.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон запланирован на 18 апреля, но может не состояться. Ранее Хабиб заявил, что американцу подбирают нового соперника, так как он не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу.

Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий. Тогда Уайт решил перенести поединок в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований.

Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.

На счету россиянина 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.