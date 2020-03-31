31 марта 202010:40

Лайнер Costa Neoromantica направил повторный запрос на заход в порт Владивосток

Лайнер Costa Neoromantica снова просит разрешения зайти в порт Владивосток. Его не пустили на карантинную стоянку неделю назад, теперь он стоит в 80 милях от Приморья. В случае повторного отказа круизный лайнер будет вынужден взять курс на Южную Корею.

На лайнере 406 членов экипажа ждут возможности получить разрешение на длительную стоянку., — сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Напомним, Costa Neoromantica было отказано в заходе во Владивосток 20 марта, лайнер тогда вышел из Японии. 24 марта — день захода во Владивосток  По предписанию регионального Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса в мире капитан Морского порта Владивосток запретил заход круизного лайнера Costa Neoromantica. В бухту Золотой Рог Costa Neoromantica должно было зайти только 16 июня. Последующие визиты были назначены на 23 и 30 июня, а также 7 июля.

Кроме того, в регионе вводятся дополнительные меры борьбы с эпидемией. В соответствии с решением оперативного штаба 31 марта внесены изменения в принятое ранее постановление о мерах по предотвращению распространения в крае новой коронавирусной инфекции, касающиеся ужесточения режима самоизоляции граждан.

Минздрав Приморья принял решение временно закрыть стационары для посетителей в связи с эпидемиологической обстановкой в крае. Также приостановлено проведение медицинских осмотров и диспансеризация до особого распоряжения.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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