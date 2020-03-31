Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

Космонавтов, которые должны вернуться с МКС 17 апреля, могут отправить на карантин на 14 суток.

Сейчас на МКС находятся Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр​​​. 9 апреля к ним должны прилететь россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. После этого предыдущий экипаж отправится на Землю.

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин рассказал РИА Новости, что в Казахстане, куда приземлятся космонавты, принято решение о 14-суточной изоляции прибывших из-за границы.

По его словам, пока вся традиционная программа послеполетной реабилитации находится под вопросом. Пока неясно, сможет ли российский космонавт Скрипочка после возвращения из космоса поехать в отпуск за границу или будет отдыхать в России.