Российские дилеры просят правительство разрешить ремонт автомобилей

Текущая неделя с 28 марта по 3 апреля объявлена президентом Путиным нерабочей: ушли на каникулы и российские автодилеры. Однако они обратились к премьер-министру с просьбой разрешить хотя бы ремонтировать автомобили и продавать запчасти, назвав это "вопросом безопасности".

С обращением к правительству выступила РОАД - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры". В письме, как сообщает ТАСС, содержится просьба внести дополнение в нормативные документы, определяющие "каникулярную" неделю с разрешением проводить срочные работы по ремонту автомобилей, а также продавать запчасти, масла и шины - при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Авторы обращения считают, что в нынешних условиях экстренные службы будут особенно нуждаться в квалифицированном ремонте, и речь не только о машинах "Скорой помощи", но и о транспорте, который используют, к примеру, компании по доставке медикаментов и продуктов.

"Ремонт автомобилей не сертифицированными специалистами может привести к их поломке и возникновению аварийных ситуаций на дорогах и, как следствие, возможному причинению вреда жизни и здоровью граждан", - цитирует агентство текст обращения.

Кроме того, в письме содержится просьба и разрешить доставку автомобилей, приобретенных покупателями онлайн. Уточняется, что для многих россиян личный транспорт - это единственная возможность оперативно добраться, скажем, до больницы, аптеки или продуктового магазина.