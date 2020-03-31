Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом решении мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Как пояснил градоначальник, уже начатые работы в домах будут завершены, а вот новые пока начинаться не будут. О приостановке работ просили сами москвичи, так как ремонт создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных из-за необходимости самоизоляции 24 часа в сутки находиться дома, отметил мэр.

Аналогичное решение о временном освобождении жителей от платы за капремонт принято и властями Московской области.

"Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье", — объяснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пресс-службе главы региона также отметили, что власти сделают все возможное, чтобы на срок проведения капремонта эти меры не повлияли, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день коронавирусом в России болеют 1836 человек, большинство зараженных находятся в Москве (1226 человек), сообщает сайт стопкоронавирус.рф.