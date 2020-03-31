Коронавирус на Кубани: двое заболевших в тяжелом состоянии, новых случаев нет

На Кубани двое заболевших коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Новых подтвержденных случаев в регионе за минувшие сутки не появилось, передает ГТРК "Кубань" со ссылкой на Министерство здравоохранения Краснодарского края.

На сегодняшний день с подозрением на коронавирус в больницах находится 201 пациент, 59 из них — дети. Двое пациентов из 17 заболевших уже отпущены домой, одна женщина лечится в Москве. 12 человек в удовлетворительном состоянии.

Почти 500 жителей обратились в медицинские учреждения с подозрением на COVID-19. Проведено более девяти тысяч лабораторных исследований. Домашний карантин соблюдают более трех с половиной тысяч кубанцев. 48 человек – в обсерваториях в Краснодаре и 45 в Сочи, все в удовлетворительном состоянии, температура в норме.

Как уже сообщалось, бронирование и заселение в города-курорты края временно прекращено. Глава Сочи Алексей Копайгородский в очередной раз обратился к туристам с просьбой перенести свои поездки на более поздний срок. Для того, чтобы остановить распространение инфекции, важно оставаться дома, а не ездить по стране, подчеркнул он.

Сейчас в Сочи находится около 12,5 тысяч туристов. Все они пробудут в Сочи до конца забронированного срока. За минувшие сутки улетело по домам более 6,5 тысяч, еще около двух тысяч уехали на поезде. Почти 10 тысяч машин покинули курорт. Для сравнения всего три-четыре дня назад в Сочи отдыхало более 50 тысяч граждан.

Как сообщил Денис Юрковский, первый заместитель главы Сочи, в крае указом губернатора были введены ограничения по межрегиональным перевозкам. Жители курорта, вернувшиеся домой, обязаны соблюдать карантин. Также о необходимости самоизоляции могут попросить прибывающих в город туристов.