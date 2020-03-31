"Наркоман и алкаш!": рэпера Гуфа хотят наказать за драку собак

Российский исполнитель рэпа Guf выгуливал своего пса и устроил драку между своим питомцем и соседской собакой. Животные, по словам певца, грызлись минут двадцать, пока их не разняли хозяева. Свои приключения Guf записывал на видео и транслировал в интернет в режиме реального времени.

Сначала Алексей Долматов — настоящее имя исполнителя — мирно шел по улице со своим псом Гучи на поводке. Его овчарка вдруг увидела соседскую собаку и бросилась на нее. Животные с переменным успехом ожесточенно кусали друг друга под нецензурные комментарии певца, интересующегося у зрителей, наблюдавших за трансляцией, не надо ли ему спустить своего питомца.

Зрители попросили этого не делать, однако овчарка рэпера и на поводке проявляла завидную подвижность и энтузиазм. Певец вяло попросил ее прекратить драку на двух языках, а потом переключился на комментирование поединка. Затем видео ненадолго оборвалось. За кадром осталось разнимание собак хозяевами, после чего Guf вновь включил запись на видео и снял свое общение с хозяевами второго пса.

Соседи аккуратно и вежливо пообщались с певцом, попросили их не снимать, и трансляция закончилась. Guf, вероятно, и сам не ожидал возникшего резонанса и волны негодования. Вскоре он удалил запись, однако это не помогло. Ее скопировали и активно обсуждают пользователи социальных сетей.

"Наркоман и алкаш", "он угашен", "совсем сторчался", — возмущенно прокомментировали пользователи, старающиеся держать себя в руках. На видео также обратили внимание зоозащитники. В своем сообществе они призывают писать многочисленные заявления на рэпера в полицию, чтобы привлечь его к административной и уголовной ответственности.

Ранее певец неоднократно признавал, что употребляет наркотические вещества. По его собственным словам, он несколько раз лежал в психиатрической больнице.