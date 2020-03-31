Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

Использование Facebook, Twitter, Telegram и других иностранных интернет-сервисов, игнорирующих российские законы, может стать для россиян некомфортным. Это случится, если ФАС и Минкомсвязи согласятся с новым предложением депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Антона Горелкина.

Горелкин предлагает ведомствам обязать провайдеров на время карантина, введенного во многих регионах из-за риска распространения коронавируса, давать приоритет трафику российских сервисов, а также тех из зарубежных, которые платят в России налоги и соблюдают все требования законодательства.

"Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными", — приводит "Коммерсант" слова депутата.

В случае перегрузок сети в условиях карантина (по данным провайдеров, только на прошлой неделе в разных регионах трафик вырос на 10-30%) Горелкин предлагает снизить качество доступа к не соблюдающим закон ресурсам, в числе которых называет Facebook, Twitter и Telegram.

Антон Горелкин ранее стал известен как автор инициативы ограничить до 20% долю иностранного капитала в значимых для информационной инфраструктуры России компаниях. Через несколько месяцев после внесения депутатом соответствующего законопроекта "Яндекс" объявил о смене структуры управления. После этого Горелкин отозвал законопроект.

Роскомнадзор несколько лет безуспешно пытается добиться от Facebook и Twitter исполнения российского закона о локализации данных, согласно которому иностранные сервисы обязаны хранить данные россиян исключительно на территории России. В феврале российский суд наложил на компании крупные штрафы — по 4 млн рублей, из-за несоблюдения закона. В Роскомнадзоре заявили, что уплата штрафов не освободит соцсети от необходимости выполнять закон.