Минсельхоз продаст из запасов миллион тонн зерна

Министерство сельского хозяйства России начало подготовку к проведению зерновых интервенций на рынке в объеме 1 миллиона тонн.

Интервенции будут проводиться из государственных запасов.

Продажа зерна из госзапасов на рынке позволит стабилизировать спрос на зерно для хлебопекарен и кормов, "снизить цены на зерно, а также не допустить скачка потребительских цен на продовольственные товары", — пояснили в министерстве.

Правительство РФ также вводит ограничение экспорт зерна в размере 7 миллиона тонн с 1 апреля по 30 июня текущего года.