Госдума приняла в первом чтении закон о повышении больничных до МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении выплат по больничным листам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц с 1 апреля до конца текущего года.

Проект закона подготовлен правительством по поручению президента РФ.

Если выплаты по больничному листу (пособие по временной нетрудоспособности) из расчета за месяц ниже минимального размера оплаты труда, то больничный оплачивается в размере МРОТ.

Проект закона вводит учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, для расчета пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ, сообщили в пресс-службе Госдума.