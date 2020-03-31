Об опасности COVID-19 будут напоминать по громкоговорителям два раза в сутки

В Мурманской области об опасности коронавируса будут оповещать по громкоговорителям, об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. Дважды в сутки жителям будут напоминать об опасности инфекции и предупреждать о необходимости оставаться дома.

Количество предварительно положительных результатов на COVID-19 в регионе увеличилось, сообщает ГТРК "Мурман". По состоянию на 22:00 30 марта в Мурманской области зафиксировано 19 предварительно положительных результатов на коронавирус, передает оперштаб. Количество подтвержденных случаев заболевания не увеличилось. За последние сутки госпитализированы 3 человека, 70 находятся на стационарном лечении ОРВИ по показаниям, 62 — на обсервации, 1356 самоизолированы.

Треть всех тестов на коронавирусную инфекцию проводят специалисты лаборатории Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи. Лабораторию на базе центра развернули 25 марта. И сегодня здесь выполняются все исследования, поступающие из городов и поселков области. Как правило, проверяются вернувшиеся из заграничных поездок и те, кто на 10 день обсервации находятся в регионе.

Напомним, пока в школах региона каникулы, но в ближайшие дни учащиеся перейдут на дистанционное обучение. Организацию образовательного процесса в условиях угрозы распространения коронавируса обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Мурманской области.