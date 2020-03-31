Сбербанк отменил плату за обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс для бизнеса с 1 марта по 31 мая. Такая мера поможет бизнесу и обезопасит граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом — безналично и бесконтактно.

Сбербанк может продлить эквайринговые "каникулы" в зависимости от обстановки, сообщает банк.

В свою очередь Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок на уровне 1%.

Некоторые объединения-участники платежного рынка, включая банки, направили главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу не вводить ограничения на размер комиссий за эквайринг. Заявление подписали "Ассоциация банков России", "Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов", ассоциация "Финансовые инновации", "Национальный совет финансового рынка", "Национальная платежная ассоциация", "Ассоциация участников Мастеркард".