В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

Скончался драматург Леонид Зорин. Ему было 95 лет.

Его вдова Татьяна сообщила ТАСС, что он давно и тяжело болел и умер в ночь на вторник от остановки сердца. Место и время прощания пока не определены.

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия Зальцман) родился 3 ноября 1924 год в Баку. Автор многочисленных пьес и сценариев к фильмам, среди которых "Друзья и годы", "Энциклопедисты", "Декабристы", "Варшавская мелодия", "Царская охота" и другие.

По его сценарию были сняты фильмы "Человек ниоткуда" (режиссер Эльдар Рязанов), "Мир входящему" (режиссеры Алов и Наумов), "Царская охота" (режиссер Виталий Мельников). Наиболее известное произведение Зорина — пьеса "Покровские ворота", по которой режиссер Михаил Козаков снял в 1982 году фильм.