В Москве временно закрыты букмекерские конторы и тотализаторы

В Москве временно закрыты букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Мера принята в целях снижения скорости распространения коронавируса в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве также временно закрыты рестораны, кафе, развлекательные заведения, спортивные клубы, театры и другие общественные заведения. В столице введен режим самоизоляции. На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно, отметил Собянин. Такие заведения создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.

Временный запрет на работу указанных организаций действует до особого распоряжения.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса.

В Москве отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, введены ограничения на передвижения по городу и режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию между собой — 1,5 м.