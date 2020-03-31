Денег нет. WTA отказалась поддержать теннисисток материально

Женская теннисная ассоциация не сможет помочь игрокам во время вынужденного простоя из-за всемирной пандемии коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении WTA. Ранее сразу несколько теннисисток выразили свою озабоченность в связи с тем, что сезон прерван и у них нет возможности получать призовые деньги.

"Мы хотели бы, чтобы все, а в особенности те, кто больше всего нуждается [в поддержке], могли получить компенсацию на уровне, на который рассчитывали, но потребности слишком велики. WTA, к сожалению, не в состоянии сделать это”, — цитирует Reuters официальную позицию WTA.

По мнению организации, "профессиональные теннисисты являются независимыми подрядчиками [на турнирах], а не сотрудниками WTA". Именно поэтому все финансовые компенсации для игроков могут "основываться на конкуренции на корте, но когда турниры не проводятся, это дает вынужденную паузу в их доходах".

При этом "Ассоциация тщательно работает с организаторами турниров, чтобы максимизировать возможности заработка, когда профессиональный теннисный тур сможет возобновиться, и рассматривает возможность продления сезона до 44 недель".

Как уже сообщали Вести.Ru, мужской ATP Tour и WTA, которая управляет женскими соревнованиями, приостановили все турниры до 7 июня. При этом и Международная федерация тенниса (ITF) также отложила свой первый этап мирового теннисного тура до 8 июня.