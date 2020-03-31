Самые популярные "китайцы" в России стоят дороже 1 млн рублей

Прошло то время, когда "китайцы" занимали бюджетную нишу на ценовом дне российского авторынка. Удивительно, но наибольшим спросом теперь пользуются автомобили за 1,1-1,8 млн рублей.



Доля китайских автомобилей в России помалу растет, ведь на фоне всеобщего подорожания "китайцы" предлагают неплохое соотношение цены и оснащения. Аналитики "Автостата" опубликовали рейтинг самых продаваемых автомобилей из Китая в январе-феврале 2020 года. Оказалось, что бестселлеры из КНР - это кроссоверы стоимостью свыше 1 млн рублей.



Самой популярной китайской моделью в РФ остается весьма удачный Geely Atlas, который выпускают в Беларуси. Один только "Атлас" с результатом в 1 053 реализованных машин занимает долю почти 17% от продаж всех "китайцев". При этом кроссовер бюджетным не назовешь - он стоит от 1,17 до 1,74 млн рублей.



На втором месте с близким результатом в 1 016 автомобилей расположился набирающий популярность кроссовер Haval F7. Его выпускают в Тульской области, а диапазон цен вообще составляет от 1,49 до 1,86 млн рублей. Третье место - у старой, но пользующейся стабильным спросом модели Haval H6 (819 шт.) по цене от 1,15 до 1,35 млн рублей.



Четвертое и пятое место делят между собой Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 4 - объем продаж составил по 519 машин для каждой из моделей.



Помимо них в топ-10 китайских бестселлеров вошли Geely Emgrand X7 (337 шт.), кросс-купе Haval F7х (331 шт.), Chery Tiggo 7 (187 шт.), DFM AX7 (168 шт.) и Haval H2 (159 шт.).

