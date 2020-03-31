Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

Государственная дума приняла поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.

Предлагается ввести наказание за распространение фейков под видом достоверных сообщений в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях. Административное наказание составит от 1,5 миллиона рублей до трех миллионов рублей.



Если распространение юридическим лицом такой информации привело к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или к другим тяжелым последствиям, то штраф уже будет от 5 до 10 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Также во вторник парламентарии приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации.