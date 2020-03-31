Вести.net: москвичи соблюдают режим самоизоляции "на троечку"

"Яндекс" стал измерять уровень самоизоляции крупных городов России. Поисковая компания создала индекс самоизоляции, чем выше его значения, тем лучше люди соблюдают этот режим. Москва пока еле дотягивает до троечки. Как пояснили нашей программе в "Яндексе" на шкале от ноля до пяти - ноль - это на улице много людей, уровень на карте обозначается красным цветом, пять - все сидят по домам, на карте это зеленый цвет. В компании говорят, что индекс был рассчитан с использованием обезличенных данных из используемых приложений "Яндекса".

Тоня Самсонова, руководитель проекта "Яндекса" по информированию о коронавирусе: "В "Яндексе" есть очень много приложений на все случаи жизни - это приложения такие как "Навигатор", "Такси" и многие другие. Мы знаем как в какой-то момент пиковой активности эти приложения используются. Безусловно, когда началась пандемия коронавируса модель для поведения людей, то как наши пользователи себя ведут в этих приложениях, что они заказывают, в какое время, стала меняться. Обращая внимание на эти данные из разных-разных приложений, мы стали считать модель, которая могла бы на самом деле не прямо, а косвенно указать на то, насколько в том или ином городе люди продолжают жить активной жизнью или не продолжают. Поскольку это не прямые данные, а косвенные мы настаиваем на том, что по ним можно отслеживать изменения. Например, в Ереване сейчас четверка, а две недели назад было не так, но он не являются точными, то есть это не данные напрямую, это данные, которые агрегированы и смоделированы. Именно поэтому это индекс, а не более точная какая-либо информация".

На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также по дням для Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья. В компании обещают, что данные будут обновляться один раз в сутки. В целом тот факт, что самоизоляцию жители Москвы начали все-таки соблюдать подтверждают и новые аналитические данные департамента транспорта Москвы. Так по сравнению с аналогичным периодом прошлого года москвичи на 77% меньше ездят в метро и на 69% меньше используют наземный общественный транспорт. На 48% меньше стали вызывать такси и на 56% меньше используют машины каршеринга, а в целом на 86% уменьшилось количество аварий на дорогах Москвы и Московской области.