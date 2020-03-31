Руководство "Спартака" решит судьбу Шюррле в апреле

Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн высказался о будущем немецкого полузащитника Андре Шюррле, которого "красно-белые" арендовали у дортмундской "Боруссии" до лета текущего года.

"У Шюррле был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято, – приводит слова Цорна Transfermarkt. – К счастью, договоренность с "Боруссией" позволяет нам подольше подумать над его принятием"

По слова Цорна, руководство клуба вместе с тренерским штабом соберутся в апреле, когда и решат дальнейшую судьбу футболиста.

Напомним, 29-летний немец в составе "Спартака" в текущем сезоне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативных передачи.

"Красно-белые" после 22 игр российской премьер-лиги с 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.