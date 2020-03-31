Зараженный коронавирусом новосибирец отказался от госпитализации

В Новосибирске подтвержден 9-й случай заражения коронавирусом. Это мужчина, который 15 марта вернулся из Мюнхена. Симптомов у него не было, но тест оказался позитивным. Мужчина отказался от госпитализации, сообщили в оперштабе.

Теперь потенциально опасного пациента могут отправить в инфекционную больницу принудительно. Решение примет суд. Корреспондент "Вестей Новосибирск" побеседовал с врачами клиники.

В инфекционной больнице размещено 120 коек, в настоящее время занято 56 из них. Все эти люди в марте вернулись из-за границы. У большинства диагноз пока не подтвержден, поэтому они получают терапию, как при гриппе или ОРВИ.

У 9 пациентов уже лабораторно подтвердили коронавирус. Каждый размещен в отдельном боксе в полной изоляции. Медицинский персонал использует спецодежду и все процедуры по дезинфекции.

Сегодня. 31 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников на внеочередном заседании правительства региона объявил об ужесточении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, власти Новосибирска ищут распространителей фейков о коронавирусе, сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Полицейские заинтересовались двумя случаями распространения такой информации. В первом случае, неизвестные рассылали в соцсетях сообщения о сотруднице медорганизации в Первомайском районе. Она вернулась из Испании и, якобы, заразилась опасной инфекцией. Информация оказалось ложной. Вторая касалась педиатра из Пашино. Она прилетела из Японии и подверглась травле в Сети. ее обвиняли в заражении детей.