Поклонник Уолтера Уайта превратил свою "Газель" в нарколабораторию

Страстного поклонника сериала "Во все тяжкие" задержали в Новосибирске — 25-летний мужчина переоборудовал принадлежащую ему "Газель" в нарколабораторию, где синтезировал мефедрон. Осмотр транспортного средства сняли на видео.

Фургон был припаркован у дома по улице Сухарной, где и жил организатор смертоносного бизнеса. Все производство и компоненты располагались внутри, отдельно была организована вытяжка.

Оперативники обнаружили в передвижной нарколаборатории 548 граммов мефедрона, который, предположительно, он сбывал в Новосибирске через закладки. Были изъяты канистры и контейнеры с ингредиентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, магнитная мешалка, электронные весы и упаковочный материал.

За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере последователю Уолтера Уайта грозит до 20 лет в колонии. Суда он будет дожидаться в изоляторе.