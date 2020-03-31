Госдума предоставила регионам право самостоятельно вводить налог для самозанятых

Госдума приняла закон о праве регионов самостоятельно вводить налог на доход самозанятых граждан. Эксперимент по введению подобного налога проводят в 23 субъектах, налог доказал свою эффективность.

К концу марта на особый налоговый режим перешли 550 тыс. человек.

Данный режим налогообложения востребован, поскольку предоставляет самозанятым гражданам право узаконить свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками.

Самозанятые граждане могут работать в наиболее простом и необременительном режиме, который предусматривает онлайн-регистрацию гражданина (без личного присутствия), отсутствие отчетности, работу без контрольно-кассовой техники, отмечает Госдума.

Размер налоговой ставки для самозанятых граждан составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Закон дает регионам право принимать решение о введении особого налогового режима "Налог на профессиональный доход" с учетом востребованности такого режима у жителей региона.